Wirtschaft

Iran-Krieg verändert Anlagestrategien: Investoren trennen sich von Tech-Aktien

Der Iran-Krieg und der Ölpreisschock bringen die bisherige Dominanz von KI-Investments ins Wanken und verschieben die Kapitalströme in Richtung Infrastruktur, Energie und geopolitisch stabiler Märkte. Entsteht daraus eine neue Anlagestrategie, die Tech-Bewertungen relativiert und China sowie reale Vermögenswerte wieder stärker in den Fokus rückt?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.03.2026 13:53
Lesezeit: 3 min
Iran-Krieg verändert Anlagestrategien: Investoren trennen sich von Tech-Aktien
Der Iran-Krieg zwingt Fondsmanager zur Abkehr vom Technologiesektor und lenkt Investitionen verstärkt in reale Vermögenswerte sowie geopolitisch widerstandsfähige Märkte (Foto: dpa) Foto: insta_photos

Im Folgenden:

  • Warum institutionelle Investoren Kapital gezielt aus dem Technologiesektor abziehen.
  • Weshalb China und Infrastruktur im neuen geopolitischen Umfeld als Gewinner gelten.
  • Wie der Iran-Konflikt die Anlagestrategie großer Pensionsfonds konkret verändert.

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