Finanzen

Börsenboom treibt Reichtum der Eliten: Ist eine Vermögenssteuer überfällig?

Wer mehr als 100 Millionen Dollar besitzt, gilt als superreich. In Deutschland gehören Tausende Menschen dazu - Tendenz steigend, wie eine Studie zeigt. Zusammen mit den Multimillionären halten sie über die Hälfte des Finanzvermögens. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht und befeuert die Debatte um höhere Steuern für Vermögende.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.05.2026 17:42
Lesezeit: 3 min
Börsenboom treibt Reichtum der Eliten: Ist eine Vermögenssteuer überfällig?
Kleine Elite, riesiger Reichtum: Die Debatte um höhere Steuern für Vermögende nimmt Fahrt auf. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden:

  • Wie die Zahl der Superreichen in Deutschland um fast 30 Prozent gestiegen ist.
  • Welchen Anteil am deutschen Finanzvermögen nur 5.000 Menschen kontrollieren.
  • Weshalb selbst Unionsvertreter eine Vermögensteuer nicht mehr ablehnen.

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