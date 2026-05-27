Finanzen

Börsenboom treibt Reichtum der Eliten: Ist eine Vermögenssteuer überfällig?

Wer mehr als 100 Millionen Dollar besitzt, gilt als superreich. In Deutschland gehören Tausende Menschen dazu - Tendenz steigend, wie eine Studie zeigt. Zusammen mit den Multimillionären halten sie über die Hälfte des Finanzvermögens. Ein Ende des Trends ist nicht in Sicht und befeuert die Debatte um höhere Steuern für Vermögende.