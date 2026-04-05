Politik

Top-Ökonom warnt: Superreiche gefährden die Demokratie – löst eine Vermögenssteuer das Problem?

Die Reichen werden immer mächtiger und das könnte die Demokratie kippen. Ein führender Ökonom schlägt Alarm und fordert eine globale Vermögenssteuer. Steht die Welt vor einem Systemwechsel im Umgang mit Reichtum?