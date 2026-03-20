Unternehmen

Niedriglohnland Deutschland: Immer mehr Beschäftigte verdienen weniger als 15 Euro

Nur noch fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland wurde 2024 nach Tarif bezahlt - meist für Berufe in der öffentlichen Verwaltung. Jobs mit Tarifbindung in der Privatwirtschaft gehen hingegen stetig zurück, dafür steigt die Zahl der Menschen im Niedriglohnsektor. Warum Arbeit nicht mehr vor Armut schützt - und wieso oft über miese Bezahlung geschwiegen wird.