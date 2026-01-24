Politik

„Deutschland muss mehr arbeiten“: Union fordert Reformen für Mehrarbeit für Menschen, die arbeiten

Selten war die wirtschaftliche Lage in Deutschland derart düster, daran Schuld soll die fehlende Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer sein. Die Union fordert jetzt Reformen, wie eine längere Lebensarbeitszeit, die Lockerung des Kündigungsschutzes, kein Recht auf Teilzeitarbeit. Warum Verstaatlichungen, Bürgergeld, Energiepreise und Bürokratie, das Wachstum stärker bremsen als fehlende Arbeitsstunden.