Politik

Minijobs auf der Kippe: Parallelwelt des Arbeitsmarkts steht in der Kritik

Der Arbeitnehmerflügel der CDU fordert die teilweise Überführung von Minijobs in reguläre Tätigkeiten – was für Minijobber weniger Netto und für Sozialkassen Zusatzeinnahmen bedeuten. Wirtschaft und Handel warnen vor einer Einschränkung des Minijobangebotes. Welche Auswirkungen das für Betroffene und den Arbeitsmarkt hätte.