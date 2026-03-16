Panorama

Kirchenaustritte in Deutschland: Mehr als 600.000 Menschen traten 2025 aus Kirchen aus

Die beiden großen Kirchen verlieren weiter in schnellem Tempo Mitglieder. Auch 2025 haben wieder Hunderttausende Katholiken und Protestanten ihrer Kirche den Rücken gekehrt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.03.2026 15:18
Lesezeit: 1 min
Kirchenaustritte in Deutschland: Mehr als 600.000 Menschen traten 2025 aus Kirchen aus
Deutschland: Die Evangelische Kirche registrierte 2025 rund 350.000 Austritte, der katholischen Kirche kehrten gut 307.000 Menschen den Rücken. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum die katholische Kirche erstmals unter 20 Millionen Mitglieder gefallen ist.
  • Wie stark Austritte und Sterbefälle die großen Kirchen gemeinsam schrumpfen lassen.

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