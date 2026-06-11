Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street schließt im Plus, während sich die Märkte auf das Rekord-Debüt von SpaceX vorbereiten

Geopolitische Spannungen und gigantische Vorbereitungen sorgen für ein Wechselbad der Gefühle auf dem Börsenparkett – was Anleger jetzt wissen müssen.
Autor
Bonnier Investor
11.06.2026 22:08
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street schließt im Plus, während sich die Märkte auf das Rekord-Debüt von SpaceX vorbereiten
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Tech-Werte im Bann des bevorstehenden Mega-Börsengangs

Die Wall Street schloss den Handel am Donnerstag im Plus ab, trotz der Drohungen von US-Präsident Donald Trump, den Iran anzugreifen, und während sich Elon Musks SpaceX auf seinen Handelsstart am Freitag vorbereitet.

Einige Tech-Aktien rutschten in Erwartung des Handelsstarts des Raumfahrtunternehmens ins Minus, darunter Alphabet und Microsoft, die um 2,4 bzw. 2,2 Prozent nachgaben.

Alphabet beendete den Tag schließlich mit einem Plus von 0,92 Prozent, während Microsoft bis zur Schlussglocke 1,77 Prozent einbüßte.

Ölmarkt reagiert nervös auf geopolitische Drohungen

Die wichtigsten Indizes der Wall Street lagen zur Schlussglocke im Plus, trotz eines volatilen Tages an den Ölmärkten, an denen der Preis für Rohöl der Sorte Brent aufgrund der Drohungen von US-Präsident Donald Trump stark schwankte.

Trump erklärte auf Truth Social, dass die USA den Iran „heute Nacht sehr hart“ treffen würden, und deutete an, dass das Land „in nicht allzu ferner Zukunft“ die Insel Charg einnehmen werde.

Der Preis für Brent-Rohöl schnellte auf ein Hoch von 94 US-Dollar, bevor er wieder leicht auf knapp unter 93 US-Dollar sank.

Der Dow Jones Industrial Average schloss 1,86 Prozent höher bei 50.848,38 Punkten, der S&P 500 stieg um 1,75 Prozent auf 7.394,29 Punkte und der Nasdaq legte bis zur Schlussglocke um 2,54 Prozent auf 25.809,66 Punkte zu.

Rekordbewertungen und Überraschungen bei Einzelaktien

Die Wall Street bereitete sich zudem auf den am Freitag anstehenden Handelsstart von SpaceX vor. Das Volumen des Börsengangs beläuft sich auf 75 Milliarden US-Dollar, bei einer Unternehmensbewertung von 1,75 Billionen US-Dollar.

Unabhängig davon brachen die Aktien von Oracle ein, nachdem das Unternehmen vierteljährliche Investitionsausgaben gemeldet hatte, die über den Schätzungen lagen, was bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Rentabilität des KI-Infrastrukturgeschäfts weckte. Die Aktie beendete den Handel zur Schlussglocke mit einem Minus von 8,53 Prozent.

Intel erholte sich nach den Kursrückgängen vom Mittwoch und stieg um 9,27 Prozent, nachdem die Bank of America ihre Empfehlung von „Underperform“ auf „Buy“ angehoben hatte.

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