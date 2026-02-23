Finanzen

Vatikanbank: Zwei neue katholische Aktienindizes für internationale Investoren

Die Vatikanbank führt neue Aktienindizes ein, die katholische Ethik systematisch in die Kapitalanlage einbinden sollen. Welche Bedeutung hat dieser Schritt für die Entwicklung wertebasierter Investments in Europa und den USA?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.02.2026 12:11
Lesezeit: 2 min
Vatikanbank: Zwei neue katholische Aktienindizes für internationale Investoren
Die Vatikanbank führt neue Aktienindizes ein, die katholische Ethik als Auswahlkriterium für Unternehmen in der Kapitalanlage berücksichtigen (Foto: iStockphoto.com/AlexandreFagundes). Foto: AlexandreFagundes

Die Vatikanbank führt katholische Aktienindizes ein

Die Vatikanbank hat zwei neue Aktienindizes eingeführt, die sich an katholischen Wertmaßstäben orientieren und als Grundlage für entsprechende Fonds dienen sollen. Ziel ist es, religiöse Überzeugungen systematischer mit der Kapitalanlage zu verbinden. Darüber berichten mehrere internationale Medien, darunter CNBC.

Das Institut für Religiöse Werke, offiziell Istituto per le Opere di Religione IOR, hat seinen Sitz im Vatikanstaat, dem kleinsten souveränen Staat der Welt und geistlichen Zentrum der katholischen Kirche. Mit den neuen Indizes schafft die Bank einen strukturierten Referenzrahmen für Investitionen, die den ethischen Vorgaben der Kirche entsprechen sollen.

Katholische Ethik als messbare Investmentgrundlage

„Messgrößen, die im Einklang mit anerkannten katholischen ethischen Kriterien stehen, ermöglichen es uns, unsere Leistung und Berichterstattung noch sorgfältiger und transparenter zu bewerten“, erklärte Giovanni Boscia, Vize-Generaldirektor und Finanzdirektor der Vatikanbank, laut CNBC. Die neuen Indizes sollen damit eine klar definierte Bewertungsbasis schaffen.

Boscia betonte zudem, dass die Initiative die Verpflichtung der Bank unterstreiche, als Finanzinstitution im Dienst der Kirche zu handeln. Die katholischen Ethikstandards sollen nicht nur programmatisch genannt, sondern konkret in die Auswahl der Unternehmen einbezogen werden.

Je 50 Unternehmen mit europäischem und US-Schwerpunkt

Beide Indizes umfassen jeweils 50 Aktien. Der Unterschied liegt im geografischen Fokus. Ein Index ist auf Europa ausgerichtet und enthält unter anderem den niederländischen Chipausrüster ASML Holding sowie das deutsche Telekommunikationsunternehmen Deutsche Telekom.

Der zweite Index konzentriert sich auf den US-Markt. In diesem sind unter anderem der Facebook-Mutterkonzern Meta sowie der Onlinehandelskonzern Amazon vertreten. Auch hier erfolgt die Auswahl nach Maßgabe der definierten katholischen Wertkriterien.

Wertebasierte Kapitalanlage gewinnt auch in Deutschland an Bedeutung

Mit der Einführung der beiden Aktienindizes positioniert sich die Vatikanbank im wachsenden Segment werteorientierter Investmentstrategien. Ethische Filter spielen bei kirchlichen Einrichtungen, Stiftungen und institutionellen Investoren international eine zunehmend wichtige Rolle.

Auch in Deutschland nimmt das Interesse an Kapitalanlagen zu, die neben Renditezielen ethische oder religiöse Maßstäbe berücksichtigen. Für kirchliche Träger, aber auch für private Anleger mit werteorientiertem Anspruch könnten vergleichbare, klar definierte Anlagekonzepte an Relevanz gewinnen, sofern Transparenz und nachvollziehbare Auswahlkriterien gewährleistet sind.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ifo-Index steigt: Wirtschaft sendet erste Signale der Erholung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ifo-Index steigt: Wirtschaft sendet erste Signale der Erholung
23.02.2026

Der Ifo-Index sendet ein positives Signal für die deutsche Wirtschaft. Nach langer Schwächephase hellt sich das Ifo-Geschäftsklima...

Demografischer Wandel: Europa und vor allem Deutschland altern schneller
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Demografischer Wandel: Europa und vor allem Deutschland altern schneller
23.02.2026

Niedrige Geburtenraten, steigende Lebenserwartung: Europa erlebt einen erheblichen demografischen Wandel. Aktuelle Daten belegen die...

Analyse: Trumps Team sucht mit politischem Druck und finanziellen Anreizen Verbündete in Europa
DWN
Politik
Politik Analyse: Trumps Team sucht mit politischem Druck und finanziellen Anreizen Verbündete in Europa
23.02.2026

Die Regierung von Donald Trump verfolgt ein neues außenpolitisches Ziel: den Export ihrer ideologischen Agenda nach Europa. Dabei geht es...

Vatikanbank: Zwei neue katholische Aktienindizes für internationale Investoren
DWN
Finanzen
Finanzen Vatikanbank: Zwei neue katholische Aktienindizes für internationale Investoren
23.02.2026

Die Vatikanbank führt neue Aktienindizes ein, die katholische Ethik systematisch in die Kapitalanlage einbinden sollen. Welche Bedeutung...

Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Studie zum Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen Novo Nordisk-Aktie stürzt ab: Studie zum Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht
23.02.2026

Die Novo Nordisk-Aktie ist am Montag wieder eingebrochen. Ausgerechnet Hoffnungsträger Cagrisema liefert in einer entscheidenden Studie...

EU-Maßnahmen gegen China: Subventionen nur für Autos „Made in EU“
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft EU-Maßnahmen gegen China: Subventionen nur für Autos „Made in EU“
23.02.2026

Die EU-Kommission will Subventionen für Elektroautos, Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge an strengere europäische Wertschöpfungsvorgaben...

Goldpreis auf Dreiwochenhoch: Zollstreit und andere Unsicherheiten treiben Anleger in sichere Häfen
DWN
Finanzen
Finanzen Goldpreis auf Dreiwochenhoch: Zollstreit und andere Unsicherheiten treiben Anleger in sichere Häfen
23.02.2026

Der Goldpreis zieht kräftig an und erreicht ein Dreiwochenhoch. Auslöser sind neue Turbulenzen im US-Zollstreit und überraschende...

VDMA-Analyse: US-Zölle setzen Maschinenbau unter Druck – Exporte 2025 spürbar rückläufig
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft VDMA-Analyse: US-Zölle setzen Maschinenbau unter Druck – Exporte 2025 spürbar rückläufig
23.02.2026

Der deutsche Maschinenbau steckt im Spannungsfeld globaler Krisen, wie eine aktuelle VDMA-Analyse zeigt. Während einzelne Märkte Hoffnung...