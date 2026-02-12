Wirtschaft

Dollar-Abwertung: Historische Maßstäbe für den aktuellen Wertverlust beim Dollarkurs

Der Dollarkurs verliert an Wert und steht damit erneut im Fokus der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte. Wie weit reicht die aktuelle Abwertung im historischen Vergleich und welche Kräfte sprechen für oder gegen einen dauerhaft schwächeren Dollarkurs?