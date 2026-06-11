Politik

Neues Heizgesetz: Chancen für die Wärmewende oder Kostenfalle?

Die Debatte um das neue Heizgesetz spaltet die Politik. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht im Gebäudemodernisierungsgesetz eine Chance für einen Neustart der Wärmewende ohne Heizungszwänge. Kritiker warnen hingegen vor erheblichen Kostenfallen und Rückschritten beim Klimaschutz.