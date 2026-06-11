Politik

Eskalation am Golf: Iran erklärt Straße von Hormus für gesperrt

Trotz einer offiziellen Waffenruhe eskaliert der Konflikt zwischen den USA und dem Iran massiv. Als Reaktion auf erneute US-Luftangriffe hat Teheran die strategisch wichtige Straße von Hormus für blockiert erklärt und Angriffe auf Ziele in den benachbarten Golfstaaten gemeldet.