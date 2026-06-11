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Schwarz-Gruppe wächst: 300 neue Standorte für Lidl und Kaufland

Die Schwarz-Gruppe treibt ihr Wachstum weiter voran. Im Geschäftsjahr 2025/26 vergrößerten Lidl und Kaufland ihr Filialnetz weltweit um 300 Standorte, wie das Unternehmen in Neckarsulm bekannt gab. Damit setzt der Handelsriese seinen kontinuierlichen Expansionskurs der vergangenen Jahre fort.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.06.2026 15:37
Lesezeit: 2 min
Schwarz-Gruppe wächst: 300 neue Standorte für Lidl und Kaufland
Die Schwarz-Gruppe expandiert weiter auf 14.500 Filialen weltweit. Während Lidl und Kaufland beim Umsatz zulegen, stagniert das Online-Geschäft (Foto: dpa). Foto: Marijan Murat

Im Folgenden:

  • Wie die Schwarz-Gruppe ihren Umsatz auf über 185 Milliarden Euro steigert.
  • Welche Ambitionen der Handelsriese mit seiner neuen IT-Sparte als europäische Cloud-Alternative verfolgt.
  • Warum das stationäre Filialgeschäft floriert, während der E-Commerce des Konzerns weiterhin stagniert.

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