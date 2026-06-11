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Schwarz-Gruppe wächst: 300 neue Standorte für Lidl und Kaufland

Die Schwarz-Gruppe treibt ihr Wachstum weiter voran. Im Geschäftsjahr 2025/26 vergrößerten Lidl und Kaufland ihr Filialnetz weltweit um 300 Standorte, wie das Unternehmen in Neckarsulm bekannt gab. Damit setzt der Handelsriese seinen kontinuierlichen Expansionskurs der vergangenen Jahre fort.