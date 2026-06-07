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KI-Einsatz in Deutschland: KI bleibt in Unternehmen oft im Testlauf stecken

Der Hype um Künstliche Intelligenz in der deutschen Wirtschaft ist groß. Doch der Schritt vom ersten Testlauf in den täglichen Arbeitsalltag gelingt einer Studie zufolge bislang noch relativ selten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.06.2026 08:57
Lesezeit: 2 min
KI-Einsatz in Deutschland: KI bleibt in Unternehmen oft im Testlauf stecken
Für einen erfolgreichen KI-Einsatz mangle es weniger an Geld, sondern an der passenden Unternehmensorganisation und der praktischen Umsetzung in Deutschland. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum KI-Projekte selten über den Testlauf hinauskommen.
  • Welche Hindernisse den produktiven KI-Einsatz bremsen.
  • Warum IT-Verantwortliche KI nicht als Jobkiller sehen.

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