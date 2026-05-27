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Agrartechnik wird elektrisch: Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen

Früher VW-Boss, jetzt Landmaschinen-Pionier? Herbert Diess plant einen E-Traktor mit Wechsel-Akkus für Landwirte. Diese sollen schon bald auf den Markt kommen. Was steckt dahinter?