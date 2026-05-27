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Agrartechnik wird elektrisch: Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen

Früher VW-Boss, jetzt Landmaschinen-Pionier? Herbert Diess plant einen E-Traktor mit Wechsel-Akkus für Landwirte. Diese sollen schon bald auf den Markt kommen. Was steckt dahinter?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.05.2026 15:03
Aktualisiert: 27.05.2026 15:12
Lesezeit: 1 min
Agrartechnik wird elektrisch: Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen
Besucher schauen sich einen Elektro-Traktor Xeevo E904i auf der Landwirtschaftsmesse "agra 2026" an. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum Ex-VW-Chef Herbert Diess mit einem E-Traktor in die Landwirtschaft einsteigt.
  • Wie ein Wechsel-Akkusystem den 24/7-Betrieb elektrischer Traktoren ermöglichen soll.
  • Weshalb Diess ab 2027 mit Dieselfahrzeugen preislich konkurrenzfähig sein will.

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