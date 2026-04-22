Panorama

Welttag der Erde: Extremhitze bedroht Landwirtschaft und Ökosysteme

Fische mit Herzversagen, Kartoffeln im Hitzestress: Ein Bericht zeigt, wie Extremwetter Landwirtschaft und Ökosysteme weltweit bedroht. Wie damit umzugehen ist, sagen Experten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.04.2026 10:04
Lesezeit: 2 min
Welttag der Erde: Extremhitze bedroht Landwirtschaft und Ökosysteme
Die Zahl der Tage, an denen es zu heiß für Arbeit etwa auf Feldern ist, könne bis Ende des Jahrhunderts in manchen Weltregionen auf 250 pro Jahr wachsen, so der Bericht. (Foto: dpa) Foto: Clara Margais

Im Folgenden:

  • Warum Extremhitze laut WMO und FAO mehr als eine Milliarde Existenzgrundlagen bedroht.
  • Weshalb Schweine, Hühner und Fische bereits bei vergleichsweise moderaten Temperaturen leiden.
  • Wie viele Hitzetage Landwirten in manchen Regionen bis Ende des Jahrhunderts drohen könnten.

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