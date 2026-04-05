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Klimawandel verändert Deutschlands Wälder und die Forstwirtschaft grundlegend

Der Wald, wie wir ihn kennen, verschwindet langsam. Steigende Temperaturen, Wassermangel und Schädlingsbefall setzen ihm zu. Fachleute arbeiten an Lösungen, doch der Umbau ist komplex und teuer. Kann der Wald sich rechtzeitig anpassen – oder drohen irreversible Schäden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.04.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
Klimawandel verändert Deutschlands Wälder und die Forstwirtschaft grundlegend
Deutschlands Wälder stehen vor großen Umbrüchen. Künftig dominieren andere Baumarten. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum geraten deutsche Wälder zunehmend unter Druck?
  • Wie verändert der Klimawandel Baumarten und Ökosysteme?
  • Warum könnte der Wald künftig weniger CO2 speichern?

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