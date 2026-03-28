Politik

Grüne EU-Industrie: Von der Leyen plant Milliarden-Investitionen – Streit um ETS-Zertifikate

Mit einem milliardenschweren Programm will Brüssel die grüne EU-Industrie stärken und Investitionen ankurbeln. Doch Uneinigkeit über ETS-Zertifikate und Energiepreise stellt die Strategie infrage – droht die Umsetzung an politischen Konflikten zu scheitern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.03.2026 07:15
Lesezeit: 2 min
Grüne EU-Industrie: Von der Leyen plant Milliarden-Investitionen – Streit um ETS-Zertifikate
Milliardenhilfe für die grüne EU-Industrie, doch Konflikte um ETS-Zertifikate und CO2-Preise bremsen die Pläne. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum setzt die EU auf ETS-Zertifikate zur Finanzierung?
  • Wie soll der ETS-Investitionsbooster konkret wirken?
  • Welche Länder blockieren Reformen der grünen EU-Industrie?

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