Bestbezahlter VW-Manager: Herbert Diess verlässt VW endgültig

Er steht schon seit 2022 nicht mehr an der Konzernspitze, war aber bis zuletzt weiter der bestbezahlte VW-Manager: Herbert Diess kassierte 11,2 Millionen Euro Gehalt. Jetzt geht er wirklich in den Ruhestand.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.10.2025 07:34
Lesezeit: 2 min
Herbert Diess war zuletzt der bestbezahlte Manager des VW-Konzerns: Einschließlich Altersvorsorge und variabler Vergütung für mehrere Jahre erhielt er im vergangenen Jahr knapp 11,2 Millionen Euro.

Im Folgenden:

  • Welche Millionensumme Herbert Diess auch nach seiner Absetzung kassierte
  • Warum musste der einstige VW-Chef seinen Posten bei VW abgeben?
  • Was macht der gebürtige Münchener nach seiner Karriere bei VW?

24.10.2025

Er steht schon seit 2022 nicht mehr an der Konzernspitze, war aber bis zuletzt weiter der bestbezahlte VW-Manager: Herbert Diess kassierte...

