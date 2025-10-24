Unternehmen

Bestbezahlter VW-Manager: Herbert Diess verlässt VW endgültig

Er steht schon seit 2022 nicht mehr an der Konzernspitze, war aber bis zuletzt weiter der bestbezahlte VW-Manager: Herbert Diess kassierte 11,2 Millionen Euro Gehalt. Jetzt geht er wirklich in den Ruhestand.