Wirtschaft

Ferrari Luce: Warum der Elektro-Ferrari alles verändern könnte

Ferrari wagt den radikalsten Schritt seiner Geschichte und ersetzt ikonische Motoren durch Strom. Der neue Ferrari Luce soll nicht nur überzeugen, sondern die Spitze des Luxussegments neu definieren. Doch genau hier entscheidet sich, ob Elektromobilität im absoluten Premiumbereich wirklich funktioniert.