Wirtschaft

Ferrari Luce: Warum der Elektro-Ferrari alles verändern könnte

Ferrari wagt den radikalsten Schritt seiner Geschichte und ersetzt ikonische Motoren durch Strom. Der neue Ferrari Luce soll nicht nur überzeugen, sondern die Spitze des Luxussegments neu definieren. Doch genau hier entscheidet sich, ob Elektromobilität im absoluten Premiumbereich wirklich funktioniert.
Autor
Matej Štakul
14.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Ferrari Luce: Warum der Elektro-Ferrari alles verändern könnte
Der neue Luce soll das Luxussegment dominieren. Ob Käufer den radikalen Wandel akzeptieren bleibt offen. (Foto: Ferrari)

Im Folgenden:

  • Warum Ferrari mit dem Luce ein enormes Risiko eingeht.
  • Wie der Ferrari Luce die Luxusauto-Welt verändern könnte.
  • Was den Elektro-Ferrari so extrem teuer macht.

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