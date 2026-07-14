Wirtschaft

Chemieindustrie: Warum Deutschland seine industrielle Basis verspielt

Sie steht selten im Rampenlicht, doch ohne sie läuft fast nichts: Europas Chemieindustrie liefert die Grundlage für Medikamente, Baustoffe, Verteidigung und grüne Technologien. Nun brechen Investitionen ein, Werke schließen, China drängt mit Überkapazitäten auf den Markt und hohe Energiepreise fressen die Wettbewerbsfähigkeit. Für Deutschland wird daraus mehr als eine Branchenkrise. Es geht um Versorgungssicherheit, Know-how und die Frage, ob Europa seine industrielle Souveränität noch verteidigen kann.