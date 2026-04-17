Wirtschaft

Grünes Licht für die Kaufprämie: Bundestag besiegelt E-Auto-Zuschuss

Die Rückkehr der staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge ist beschlossene Sache: Der Bundestag hat den Weg für das neue Prämienmodell freigemacht, das rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Damit erhalten Käufer von reinen E-Autos und Hybridmodellen wieder finanzielle Unterstützung vom Staat. Doch während die rechtliche Basis steht, müssen sich Interessenten bei der praktischen Umsetzung noch gedulden – und nicht jeder Haushalt wird von der neuen Regelung profitieren.