Goldener Windbeutel 2026: LaVita landet auf Platz eins

"Saubertrank" oder Abzocke? LaVita erhält den Goldenen Windbeutel 2026. Der Negativpreis macht auf irreführende Gesundheitswerbung und weitere Marketingtricks aufmerksam. (Bild: foodwatch)

"Saubertrank" oder Abzocke? LaVita erhält den Goldenen Windbeutel 2026. Der Negativpreis macht auf irreführende Gesundheitswerbung und weitere Marketingtricks aufmerksam. (Bild: foodwatch)

LaVita gewinnt den Goldenen Windbeutel 2026

Die Stimmen sind ausgezählt: LaVita gewinnt den Goldenen Windbeutel 2026. 39 Prozent der Teilnehmer:innen wählten das "Mikronährstoffkonzentrat" zur dreistesten Werbelüge des Jahres.

LaVita besteht überwiegend aus Fruchtsaftkonzentrat mit zugesetzten Vitaminen – der Hersteller verlangt dafür stolze 100 Euro pro Liter.

LaVita wirbt mit vollmundigen Gesundheitsversprechen

Der Saft sei ein "Saubertrank" und mache "Fit fürs Leben", verspricht LaVita. Das Produkt steht beispielhaft für die Gesundheits-Abzocke auf dem Lebensmittelmarkt. Hersteller werben mit Gesundheitsversprechen, die häufig irreführend sind, und kassieren dafür kräftig bei den Verbraucher ab.

Der Markt für Lebensmittel mit Vitaminzusätzen und Supplements boomt, kontrolliert wird er jedoch kaum. Bund und Länder müssen die Lebensmittelüberwachung endlich so ausstatten, dass sie Verbrauchertäuschung wirksam stoppen kann.

Ärztlicher Rat statt teurer Multivitaminpräparate

Prof. Dr. Diana Rubin, Leiterin des Zentrums für Ernährungsmedizin und Diabetologie am Vivantes Humboldt Klinikum, kritisiert die Werbung von LaVita: Sie suggeriere, LaVita sei die natürliche Rundum-Formel für ein fittes, gesundes Leben.

"Die tägliche Basis der Gesundheit ist aber eine ausgewogene Ernährung. Wenn man einen Nährstoffmangel vermutet, sollte man zunächst ärztlichen Rat einholen, statt zu hochdosierten und teuren Mitteln wie LaVita zu greifen", so Rubin.

Goldener Windbeutel 2026: Deutlicher Vorsprung vor Dr. Oetker

Neben dem LaVita-Saft waren vier weitere Produkte für den Goldenen Windbeutel 2026 nominiert. Rund 66.000 gültige Stimmen gingen im Wahlzeitraum seit Mitte Juni ein.

LaVita reagiert auf die Kritik von foodwatch

LaVita hat sowohl in einer Mail an foodwatch als auch gegenüber Spiegel Online auf die Kritik reagiert. Den Slogan "Fit fürs Leben" will das Unternehmen erneut rechtlich prüfen lassen. Die Werbung mit dem Begriff "Saubertrank" habe man inzwischen eingestellt. LaVita räumt zudem ein, dass nicht alle Zutaten "restlos" zu 100 Prozent natürlich sind.

Goldener Windbeutel: Der Negativpreis zeigt Wirkung

foodwatch verleiht den Goldenen Windbeutel in diesem Jahr zum 15. Mal. 2026 erhielt die Milka Alpenmilch den Preis für die geschrumpfte Schokoladentafel. Viele Hersteller reagierten auf die Kritik von foodwatch. 2022 stoppte Rewe beispielsweise eine irreführende "klimaneutral"-Werbung auf Hähnchenfleisch.

Der "Goldene Windbeutel" ist ein Negativpreis, den die Verbraucherorganisation foodwatch seit 2009 jedes Jahr vergibt. Ausgezeichnet wird das Lebensmittel, das besonders dreist und irreführend beworben wurde – etwa mit falschen Gesundheitsversprechen, geschönten Verpackungen oder versteckten Inhaltsstoffen.

Die Besonderheit: Die Öffentlichkeit entscheidet, welches Produkt den Preis erhält. Verbraucherinnen und Verbraucher können online abstimmen und so selbst mitbestimmen, welches Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Ziel des Preises ist es, Missstände in der Lebensmittelwerbung sichtbar zu machen. Viele Produkte wirken auf den ersten Blick gesund, natürlich oder nachhaltig – ein Blick auf die Zutatenliste oder die Herkunft offenbart jedoch oft ein ganz anderes Bild. foodwatch will diese Widersprüche aufdecken und Unternehmen dazu bewegen, ehrlicher zu kommunizieren. Goldener Windbeutel 2026: Die Kandidaten im Vergleich. (Grafik: foodwatch)

Shrinkflation: Weniger Inhalt zum gleichen Preis

Windbeutel-Kandidat 2026: Airwaves Cool Cassis von Mars – aus zwölf Kaugummis in der Packung wurden zehn. Der Preis bleibt jedoch unverändert.

Das nennt sich "Shrinkflation" und bedeutet: Die Verpackung bleibt gleich, der Preis in der Regel ebenfalls – doch der Inhalt schrumpft. Viele Verbraucher bemerken das erst auf den zweiten Blick. Ob Schokolade, Chips oder Waschmittel: Immer mehr Produkte werden heimlich verkleinert, während der Preis pro 100 Gramm oder Milliliter steigt.

Diese Methode ist zwar rechtlich erlaubt, für viele Verbraucherinnen und Verbraucher aber nicht sofort erkennbar. Hersteller umgehen auf diese Weise offene Preiserhöhungen, besonders in Zeiten, in denen ohnehin alles teurer wird. Das sorgt für Frust und Misstrauen.

foodwatch fordert deshalb: Änderungen bei der Füllmenge müssen klar gekennzeichnet werden. Wer weniger bekommt, sollte das auch deutlich erkennen können. Denn ehrliche Verpackungen sind ein wichtiger Bestandteil eines fairen Konsums.

Noch mehr Tricks der Industrie: Wenn "natürlich" täuscht

Begriffe wie "natürlich", "ohne künstliche Zusätze" oder "wie hausgemacht" wirken vertrauenswürdig – doch oft steckt etwas anderes dahinter. Viele Produkte werben mit Natürlichkeit, enthalten aber Aromen, Farbstoffe oder Zusatzstoffe, die im Labor hergestellt wurden.

Ein gutes Beispiel ist der Begriff "natürliches Aroma". Er klingt harmlos, tatsächlich kann ein solches Aroma aber auch aus Holzspänen oder Schimmelpilzen gewonnen werden – Hauptsache, sein Ursprung war irgendwann einmal "natürlich". Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das kaum nachvollziehbar.

Auch Verpackungen können täuschen: Sie zeigen große, saftige Früchte, obwohl im Produkt nur Spuren davon enthalten sind. Oder auf dem Etikett steht "ohne Zuckerzusatz", obwohl Fruchtsaftkonzentrat als Süßungsmittel verwendet wird, das ebenfalls Zucker enthält. Weiterlesen Tabaksteuer soll stärker steigen als geplant: Kosten Zigaretten bald 12 Euro?

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Goldener Windbeutel: Mehr Transparenz im Supermarkt

Der Goldene Windbeutel macht auf solche Marketingtricks aufmerksam. Denn echte Information beginnt bei der Zutatenliste – und sollte nicht bereits beim Verpackungsdesign enden. Wer einkauft, hat ein Recht darauf zu wissen, was tatsächlich im Produkt steckt. Und auch, was nicht.

Die Reaktionen der Hersteller fallen unterschiedlich aus: Manche ignorieren die Kritik, andere ändern ihre Rezeptur oder nehmen das Produkt sogar vom Markt. Das zeigt: Öffentlicher Druck kann etwas bewegen.

Der Goldene Windbeutel ist deshalb mehr als nur ein symbolischer Preis – er ist ein Instrument für mehr Transparenz, Fairness und Verbraucherschutz im Supermarktregal.