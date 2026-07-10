Wirtschaft

EU-Verpackungsverordnung: Der grüne Papierkrieg erreicht die Lieferketten

Europa will Verpackungen nachhaltiger machen, doch für viele Unternehmen beginnt erst einmal ein Bürokratie-Marathon. Ab August brauchen Hersteller detaillierte Nachweise, technische Dokumente und Konformitätserklärungen, sonst dürfen Verpackungen nicht mehr auf den EU-Markt. Besonders Mittelständler warnen vor steigenden Kosten, knappen Rohstoffen und offenen Fragen, die Brüssel bislang nicht beantwortet.
Autor
avtor
Arnas Barisauskas
10.07.2026 05:47
Lesezeit: 11 min
EU-Verpackungsverordnung: Der grüne Papierkrieg erreicht die Lieferketten
Neue Pflichten für Verpackungen treffen Industrie, Handel und Mittelstand. (Foto: dpa | Klaus-Dietmar Gabbert) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum Europas neue Verpackungsregeln Hersteller unter massiven Zeitdruck setzen.
  • Welche Nachweise Unternehmen künftig für jede Verpackung liefern müssen.
  • Warum eine fehlende Konformitätserklärung den Marktzugang blockieren kann.

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avtor1
Arnas Barisauskas
Arnas Barisauskas ist Journalist bei Verslo žinios, dem litauischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Er schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit litauischer Perspektive auf Wirtschaft, Unternehmen und aktuelle Marktentwicklungen.
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