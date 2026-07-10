Wirtschaft

EU-Verpackungsverordnung: Der grüne Papierkrieg erreicht die Lieferketten

Europa will Verpackungen nachhaltiger machen, doch für viele Unternehmen beginnt erst einmal ein Bürokratie-Marathon. Ab August brauchen Hersteller detaillierte Nachweise, technische Dokumente und Konformitätserklärungen, sonst dürfen Verpackungen nicht mehr auf den EU-Markt. Besonders Mittelständler warnen vor steigenden Kosten, knappen Rohstoffen und offenen Fragen, die Brüssel bislang nicht beantwortet.