Finanzen

Autofahren in Deutschland immer teurer: Warum das so ist und was Sie tun können

Autofahren wird für viele Menschen in Deutschland immer kostspieliger. Steigende Spritpreise, höhere Versicherungen und teurere Reparaturen belasten die Haushaltskassen spürbar. Doch welche Faktoren treiben diese Entwicklung wirklich an – und wie nachhaltig ist dieser Trend?