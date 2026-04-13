Finanzen

Autofahren in Deutschland immer teurer: Warum das so ist und was Sie tun können

Autofahren wird für viele Menschen in Deutschland immer kostspieliger. Steigende Spritpreise, höhere Versicherungen und teurere Reparaturen belasten die Haushaltskassen spürbar. Doch welche Faktoren treiben diese Entwicklung wirklich an – und wie nachhaltig ist dieser Trend?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.04.2026 17:04
Aktualisiert: 14.04.2026 07:21
Lesezeit: 3 min
Autofahren in Deutschland immer teurer: Warum das so ist und was Sie tun können
Autokosten steigen rasant: Kraftstoffe, Versicherungen und Reparaturen treiben Preise. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Autokosten schneller als die Inflation?
  • Welche Rolle spielt der Ölpreisschock konkret?
  • Welche Kosten belasten Autofahrer zusätzlich besonders?

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