Politik

Steuerentlastung für Autofahrer: Koalition beschließt neue Maßnahmen gegen hohe Spritpreise

Die Energiepreiskrise bringt Autofahrer und Wirtschaft zunehmend unter Druck. Die Koalition setzt auf steuerliche Entlastungen und neue Instrumente gegen hohe Kraftstoffpreise, zum Beispiel einen Krisenbonus. Doch die Entwicklungen am Ölmarkt bleiben unberechenbar. Droht eine neue Kostenwelle trotz politischer Eingriffe?