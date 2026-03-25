Finanzen

Aktienmarkt in Gefahr: Investoren warnen vor Eskalation im Iran-Konflikt

Die Märkte geraten ins Wanken, während geopolitische Spannungen eskalieren. Investoren befürchten nach den Drohungen eines eskalierenden Krieges massive Börseneinbrüche. Doch was tun die großen Investoren selbst? Die Antwort finden Sie hier.