Politik

Friedensplan im Iran-Konflikt: Trump unter Druck – Teheran reagiert auf US-Vorstoß

Angesichts explodierender Spritpreise und weltweit gravierender Wirtschaftsfolgen wächst der Druck auf US-Präsident Trump. Die USA haben dem Iran nun einen konkreten Plan für ein Kriegsende vorgelegt, um eine Waffenruhe zu erzwingen. Doch Teheran kontert den Vorstoß bereits mit eigenen Bedingungen. Die diplomatische Offensive ist ein Versuch, die Lage am Ölmarkt zu stabilisieren.