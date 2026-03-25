Politik

Friedensplan im Iran-Konflikt: Trump unter Druck – Teheran reagiert auf US-Vorstoß

Angesichts explodierender Spritpreise und weltweit gravierender Wirtschaftsfolgen wächst der Druck auf US-Präsident Trump. Die USA haben dem Iran nun einen konkreten Plan für ein Kriegsende vorgelegt, um eine Waffenruhe zu erzwingen. Doch Teheran kontert den Vorstoß bereits mit eigenen Bedingungen. Die diplomatische Offensive ist ein Versuch, die Lage am Ölmarkt zu stabilisieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.03.2026 10:11
Lesezeit: 3 min
Friedensplan im Iran-Konflikt: Trump unter Druck – Teheran reagiert auf US-Vorstoß
Im Iran versuchen Ersthelfer Menschen aus den Trümmern zu befreien, die Opfer des nächtlichen amerikanisch-israelischen Angriffs wurden (Foto dpa). Foto: Mati Hashemi

Im Folgenden:

  • Warum Teheran den US-Friedensplan für den Iran-Konflikt trotz Verhandlungssignalen ablehnt.
  • Welche 15 Forderungen die USA dem Iran gestellt haben – und was der Iran dagegen verlangt.
  • Weshalb das Pentagon Tausende Fallschirmjäger in den Nahen Osten verlegt und was das bedeutet.

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