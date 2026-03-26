Politik

USA verschärfen Ton gegenüber Teheran: Diplomatie unter maximalem Druck

Washington droht dem Iran mit einer massiven Ausweitung der Militärschläge, falls die Führung in Teheran nicht einlenkt. Regierungssprecherin Karoline Leavitt betonte, dass Präsident Trump bereit sei, die militärische Härte drastisch zu steigern. Trotz laufender diplomatischer Bemühungen unterstreicht das Weiße Haus seine Entschlossenheit: Sollte keine Einigung erzielt werden, drohe eine Eskalation ungekannten Ausmaßes.