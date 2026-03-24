Technologie

Windkraft-Ausbau und Verschiebung des Öl-Embargos

Deutschland beschleunigt den Ausbau von Windkraft, während die Ölpreise global steigen. Politische und geopolitische Spannungen verschärfen den Druck auf die Energiewende.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.03.2026 17:23
Lesezeit: 2 min
Windkraft-Ausbau und Verschiebung des Öl-Embargos
Die Windräder aus dem Windpark Stößen-Teuchern drehen sich hinter dem kleinen Dorf Kistritz. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Welche Regionen besonders vom Zubau profitieren.
  • Wo erneuerbare Energien besonders schnell installiert werden.
  • Welche Risiken eine verzögerte Umsetzung bergen.

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