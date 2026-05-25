Wirtschaft

Veggie-Burger-Boom verliert an Tempo: Fleischersatz in Deutschland erstmals rückläufig

Pflanzliche Fleischalternativen haben den Lebensmittelmarkt in Deutschland stark verändert. Doch nach Jahren kräftigen Wachstums sinkt die Produktion erstmals leicht. Während Verbraucher wieder mehr Fleisch essen, sorgt auch die EU-Debatte über Produktnamen für Streit. Wie stabil ist der Markt wirklich?