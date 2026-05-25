Wirtschaft

Klimarisiken in Europa: Warum der Mittelstand besser vorsorgen muss

Klimarisiken und Nachhaltigkeit werden für Europas Mittelstand zu entscheidenden Faktoren für Finanzierung, Wettbewerbsfähigkeit und Krisenfestigkeit. Wie gut sind KMU auf diese neue wirtschaftliche Belastungsprobe vorbereitet?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.05.2026 09:35
Lesezeit: 3 min
Klimarisiken in Europa: Warum der Mittelstand besser vorsorgen muss
Europäische KMU stehen bei Klimarisiken vor einer wachsenden Absicherungslücke, während Nachhaltigkeit zunehmend über Finanzierung, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum 68 Prozent der europäischen KMU Nachhaltigkeit inzwischen als Wettbewerbsvorteil sehen.
  • Weshalb unklare Regulierung den Mittelstand bei der nachhaltigen Transformation mehr bremst als fehlende Mittel.
  • Wie schlecht Europas kleine und mittlere Unternehmen gegen konkrete Klimarisiken abgesichert sind.

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