Politik

EU und Ungarn: Spionageverdacht erschüttert Vertrauen in Europa

Misstrauen breitet sich in der Europäischen Union aus und trifft einen ihrer eigenen Mitgliedstaaten. Der Verdacht, dass Ungarn vertrauliche Informationen an Russland weitergibt, erschüttert die politische Zusammenarbeit. Wie tief reicht die Krise im Inneren der EU?