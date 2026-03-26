Politik

EU und Ungarn: Spionageverdacht erschüttert Vertrauen in Europa

Misstrauen breitet sich in der Europäischen Union aus und trifft einen ihrer eigenen Mitgliedstaaten. Der Verdacht, dass Ungarn vertrauliche Informationen an Russland weitergibt, erschüttert die politische Zusammenarbeit. Wie tief reicht die Krise im Inneren der EU?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.03.2026 06:00
Lesezeit: 3 min
EU und Ungarn: Spionageverdacht erschüttert Vertrauen in Europa
Ungarns Premier Viktor Orban steht wegen Spionagevorwürfen und möglicher Russland-Kontakte unter wachsendem Druck. (Foto: dpa/AP | Geert Vanden Wijngaert) Foto: Geert Vanden Wijngaert

Im Folgenden:

  • Warum die EU Ungarn vom Informationsfluss abschneidet.
  • Wie stark der Spionageverdacht die EU destabilisiert.
  • Welche Rolle Viktor Orban in der Krise spielt.

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