Politik

Digitale Gewalt: Was die Regierung jetzt plant

Deepfakes, Überwachung, intime Bilder – digitale Gewalt nimmt zu, und der politische Druck wächst. Die Bundesregierung arbeitet an neuen Regeln zum besseren Schutz der Betroffenen, doch viele Fragen bleiben offen – etwa bei der umstrittenen Klarnamenpflicht.