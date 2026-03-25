Politik

Reformstau unter Merz: Wackelt Schwarz-Rot nach der SPD-Wahlschlappe?

Nach bitteren Wahlniederlagen und bei trüber Wirtschaftslage wächst der Druck auf die Regierung in Berlin. Während Kanzler Friedrich Merz zur „Kraftanstrengung“ aufruft, sucht die SPD nach ihrem Profil. Mit Spannung wird heute eine Grundsatzrede von Vizekanzler Lars Klingbeil zur Modernisierung Deutschlands erwartet. Die Wirtschaft fordert Taten: Wo bleibt der versprochene Reform-Fahrplan?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
25.03.2026 11:42
Lesezeit: 3 min
Reformstau unter Merz: Wackelt Schwarz-Rot nach der SPD-Wahlschlappe?
Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, nehmen an der Sitzung des Bundeskabinetts im Bundeskanzleramt teil (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum die Koalition aus CDU/CSU und SPD trotz Reformdruck kaum vorankommt.
  • Welche konkreten Pläne bei Steuern, Rente und Energiekosten auf dem Tisch liegen.
  • Weshalb der Zeitplan für zentrale Reformen bis zur Sommerpause so knapp bemessen ist.

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