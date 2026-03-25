Politik

Reformstau unter Merz: Wackelt Schwarz-Rot nach der SPD-Wahlschlappe?

Nach bitteren Wahlniederlagen und bei trüber Wirtschaftslage wächst der Druck auf die Regierung in Berlin. Während Kanzler Friedrich Merz zur „Kraftanstrengung“ aufruft, sucht die SPD nach ihrem Profil. Mit Spannung wird heute eine Grundsatzrede von Vizekanzler Lars Klingbeil zur Modernisierung Deutschlands erwartet. Die Wirtschaft fordert Taten: Wo bleibt der versprochene Reform-Fahrplan?