Politik

CDU und SPD vor Koalitionsgesprächen in Rheinland-Pfalz – Schweitzer und Schnieder starten Verhandlungen

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stehen CDU und SPD vor entscheidenden Gesprächen über eine mögliche Regierungsbildung. Doch trotz klarer Mehrheitsverhältnisse bleiben zentrale Fragen offen: Wie stabil kann ein Bündnis werden, wenn beide Parteien unter Druck stehen?