Politik

Landtag Baden-Württemberg: Auf dem Weg zu Grün-Schwarz – das sollten Sie jetzt wissen

Gleiche Mandatszahlen, angespannte Stimmung und gegenseitige Vorwürfe: Die Ausgangslage für Grün-Schwarz in Baden-Württemberg ist kompliziert. Dennoch führt kaum ein Weg an einer Zusammenarbeit vorbei. Doch wie belastbar ist dieses Bündnis wirklich?