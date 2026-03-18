Politik

Rheinland-Pfalz wählt am 22. März: Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU

Seit 1991 besetzt die SPD in Rheinland-Pfalz durchgehend das Amt des Ministerpräsidenten. SPD und CDU liegen momentan in den Umfragen fast gleichauf. Kommt ein Machtwechsel? Eine Regierung mit der AfD haben SPD und CDU ausgeschlossen. Was am 22. März wichtig ist.