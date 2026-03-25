Politik

Recht auf Reparatur: So sparen Sie künftig Geld bei Handy, Waschmaschine & Co.

Schluss mit der Wegwerf-Kultur: Das neue „Recht auf Reparatur“ soll die Lebensdauer von Haushaltsgeräten und Smartphones deutlich verlängern. Während die EU-Richtlinie nun in deutsches Recht umgesetzt wird, bereitet sich das Kabinett auf strengere Vorgaben für Hersteller vor. Das Ziel: Ressourcen schonen und teure Neuanschaffungen vermeiden. Wir klären die wichtigsten Fragen zum Gesetz.