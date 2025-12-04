Finanzen

Deutschland im Club der Superreichen vorn dabei

Fast 3.000 Menschen weltweit besitzen mehr als eine Milliarde Dollar – und Deutschland spielt eine führende Rolle. Während Tech-Investments und Erbschaften den Kreis der Superreichen immer weiter wachsen lassen, zeigt der UBS-Report, dass Deutschlands Milliardäre nicht nur zahlenmäßig zulegen, sondern auch ihr Vermögen kräftig steigern. Europas größte Volkswirtschaft profitiert von einer starken Industrie, erfolgreicher Innovation und traditionsreicher Vermögensweitergabe – und steht damit an der Spitze Westeuropas.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.12.2025 13:02
Lesezeit: 2 min
Deutschland im Club der Superreichen vorn dabei
Geld, Geld, Geld: So macht das Leben Spaß! In Deutschland gibt's immer mehr Milliardäre - aber was ist mit dem Rest? (Bild: iStock / tiero)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Milliardäre ihr Vermögen im Vergleich zum Vorjahr stark steigern.
  • Welche Rolle Erbschaften und Tech-Boom für das Wachstum der Superreichen spielen.
  • Wie viele Milliardäre 2025 in Deutschland ihre Position aus eigener Kraft erreichen.

DWN
Finanzen
04.12.2025

Fast 3.000 Menschen weltweit besitzen mehr als eine Milliarde Dollar – und Deutschland spielt eine führende Rolle. Während...

