Finanzen

Deutschland im Club der Superreichen vorn dabei

Fast 3.000 Menschen weltweit besitzen mehr als eine Milliarde Dollar – und Deutschland spielt eine führende Rolle. Während Tech-Investments und Erbschaften den Kreis der Superreichen immer weiter wachsen lassen, zeigt der UBS-Report, dass Deutschlands Milliardäre nicht nur zahlenmäßig zulegen, sondern auch ihr Vermögen kräftig steigern. Europas größte Volkswirtschaft profitiert von einer starken Industrie, erfolgreicher Innovation und traditionsreicher Vermögensweitergabe – und steht damit an der Spitze Westeuropas.