Politik

G7? Nein danke, sagt Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin sorgt vor seinem Indien-Besuch für Aufsehen. Er kritisiert die G7 als "nicht groß" und verweist auf schrumpfende Bedeutung der Gruppe. Zugleich lobt er US-Präsident Donald Trump für Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg. Gleichzeitig droht Putin erneut militärische Schritte im Donbass und in Neurussland an. Was bedeuten seine Äußerungen für die internationale Politik und für den Verlauf des Konflikts?