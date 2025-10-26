Technologie

Künstliche Intelligenz Arbeitsmarkt: Warum die KI auch Manager ersetzt

Roboter übernehmen nicht mehr nur Fließbänder, sondern auch Schreibtische. Die künstliche Intelligenz dringt tief in Büros, Management und Analytik vor – und gefährdet damit Jobs, die einst als sicher galten. Studien zeigen, dass bis 2030 fast die Hälfte unserer heutigen Kompetenzen überholt sein wird. Doch während KI Routinearbeit ersetzt, entstehen neue Chancen für kreative Köpfe – vorausgesetzt, Wirtschaft und Politik reagieren schnell genug.