Technologie

Künstliche Intelligenz Arbeitsmarkt: Warum die KI auch Manager ersetzt

Roboter übernehmen nicht mehr nur Fließbänder, sondern auch Schreibtische. Die künstliche Intelligenz dringt tief in Büros, Management und Analytik vor – und gefährdet damit Jobs, die einst als sicher galten. Studien zeigen, dass bis 2030 fast die Hälfte unserer heutigen Kompetenzen überholt sein wird. Doch während KI Routinearbeit ersetzt, entstehen neue Chancen für kreative Köpfe – vorausgesetzt, Wirtschaft und Politik reagieren schnell genug.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.10.2025 06:02
Lesezeit: 3 min
Künstliche Intelligenz Arbeitsmarkt: Warum die KI auch Manager ersetzt
Roboter übernehmen Routine, KI fordert Köpfe: Wie Digitalisierung, Produktivität und Weiterbildung die Arbeit der Zukunft bestimmen. (Foto: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum KI künftig die Arbeit vieler Wissensarbeiter verändert.
  • Wie Roboter heute schon Managementaufgaben übernehmen.
  • Weshalb zwei Fünftel unserer Fähigkeiten bald veraltet sind.

