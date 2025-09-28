Wirtschaft

KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann

Unternehmen stürzen sich in die KI-Euphorie – doch statt Effizienzsprung drohen explodierende Kosten, teure Spezialisten und Projekte ohne klaren Nutzen. Wann wird aus dem Hype ein riskantes Verlustgeschäft?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
28.09.2025 07:22
Lesezeit: 3 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann
KI verspricht Effizienz – doch hohe Kosten und fehlende Richtung machen sie für viele Unternehmen zum Risiko. (Foto: dpa | Hendrik Schmidt) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum scheitern 95 Prozent der Unternehmen bei der Umsetzung ihrer KI-Strategien?
  • Welche versteckten Kostenfallen machen aus dem KI-Hype oft ein riskantes Verlustgeschäft?
  • Wann führt effizientere Arbeit durch KI paradoxerweise zu höheren Unternehmenskosten?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff für nur 4,99 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN Telegramm

Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI als Kostenfalle: Warum effizientere Arbeit für Unternehmen teurer werden kann
28.09.2025

Unternehmen stürzen sich in die KI-Euphorie – doch statt Effizienzsprung drohen explodierende Kosten, teure Spezialisten und Projekte...

100 Milliarden für die Infrastruktur: Warum das Sondervermögen kaum einen Unterschied für Kommunen macht
DWN
Politik
Politik 100 Milliarden für die Infrastruktur: Warum das Sondervermögen kaum einen Unterschied für Kommunen macht
28.09.2025

Ein Infrastruktur-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro soll Länder und Kommunen bei der Modernisierung von Schulen, Kitas,...

Bargeld ist lebendig: Der stille Aufstand gegen die totale Kontrolle
DWN
Finanzen
Finanzen Bargeld ist lebendig: Der stille Aufstand gegen die totale Kontrolle
27.09.2025

Während Politik und Tech-Konzerne das Ende des Bargelds verkünden, klammern sich die Bürger weltweit an Scheine und Münzen. Krisen,...

Autozulieferer in der Krise: Wer überlebt, wer geht unter
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Autozulieferer in der Krise: Wer überlebt, wer geht unter
27.09.2025

Autozulieferer wanken weltweit: Milliardenpleiten in den USA, Masseninsolvenzen in Deutschland und brutaler Konkurrenzdruck aus China...

KI-Pilotprojekte: Vom Testlauf zur echten Transformation – Tipps für moderne Firmen
DWN
Unternehmen
Unternehmen KI-Pilotprojekte: Vom Testlauf zur echten Transformation – Tipps für moderne Firmen
27.09.2025

95 Prozent aller KI-Pilotprojekte scheitern. Warum das kein Technikproblem ist – und wie Unternehmen KI in echte Wettbewerbsvorteile...

Nach Charlie Kirks Tod: Greift Vance nach Trump-Nachfolge im republikanischen Lager?
DWN
Politik
Politik Nach Charlie Kirks Tod: Greift Vance nach Trump-Nachfolge im republikanischen Lager?
27.09.2025

Nach dem Mord an Charlie Kirk steht Vizepräsident J.D. Vance plötzlich im Rampenlicht der Trump-Nachfolge. Mit harter Rhetorik und dem...

Busfahrer im Stresstest: Wie Künstliche Intelligenz im Verkehr Schwächen gnadenlos aufdeckt
DWN
Technologie
Technologie Busfahrer im Stresstest: Wie Künstliche Intelligenz im Verkehr Schwächen gnadenlos aufdeckt
27.09.2025

Ein Fahrsimulator mit Künstlicher Intelligenz revolutioniert die Ausbildung von Busfahrern: Millionen von Datenpunkten, realistische...

Umfrage: Immobilien kein attraktives Sparziel mehr
DWN
Immobilien
Immobilien Umfrage: Immobilien kein attraktives Sparziel mehr
27.09.2025

Der Verband Private Bausparkassen e.V. hat bei der Sommerumfrage herausgefunden, dass immer weniger Deutsche Wohnimmobilien als Sparziel...