Technologie

China überholt Europa: Wie europäische Energieprojekte den Aufstieg befeuerten

Europa hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zum Aufbau der chinesischen Industrie beigetragen, ohne die langfristigen Folgen zu bedenken. Wie konnte es geschehen, dass einst europäische Vorreiter heute auf dem Heimatmarkt von China ins Hintertreffen geraten sind?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.12.2025 11:00
Lesezeit: 3 min
China überholt Europa: Wie europäische Energieprojekte den Aufstieg befeuerten
China überholt Europa im Energiesektor, während frühere Kooperationen europäische Unternehmen heute vor Herausforderungen stellen (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum Europas Energiekooperationen China zur grünen Supermacht gemacht haben.
  • Wie dänische Windkraftunternehmen ungewollt chinesische Konkurrenten großzogen.
  • Weshalb langfristige Planungsstrategien Chinas zum Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa werden.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

China überholt Europa: Wie europäische Energieprojekte den Aufstieg befeuerten
DWN
Technologie
Technologie China überholt Europa: Wie europäische Energieprojekte den Aufstieg befeuerten
27.12.2025

Europa hat in den vergangenen Jahrzehnten erheblich zum Aufbau der chinesischen Industrie beigetragen, ohne die langfristigen Folgen zu...

Hoffnung auf den Aufschwung: Kann 2026 die Wirtschaftswende bringen?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Hoffnung auf den Aufschwung: Kann 2026 die Wirtschaftswende bringen?
27.12.2025

Nach mehreren Jahren der Stagnation und anhaltend schlechter Stimmung in vielen Branchen richtet sich der Blick der deutschen Wirtschaft...

Handelspolitik ist von Unsicherheit geprägt: Experten erwarten weniger Investitionen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Handelspolitik ist von Unsicherheit geprägt: Experten erwarten weniger Investitionen
27.12.2025

Die Unsicherheiten in der Handelspolitik lassen die Investitionen schrumpfen und führen zu Wachstumsverlusten. Zölle schaden der...

KI-Blase: Warum der Hype um die Nvidia und Co. gefährlich werden könnte
DWN
Finanzen
Finanzen KI-Blase: Warum der Hype um die Nvidia und Co. gefährlich werden könnte
27.12.2025

Die weltweite Euphorie rund um künstliche Intelligenz treibt Aktien wie Nvidia und Microsoft in immer neue Höhen und heizt die Diskussion...

Inflationskrise USA: Warum 2026 zum gefährlichsten Jahr werden könnte
DWN
Finanzen
Finanzen Inflationskrise USA: Warum 2026 zum gefährlichsten Jahr werden könnte
26.12.2025

Die Warnung eines führenden Ökonomen zeichnet ein düsteres Bild für die USA. Die Rückkehr einer hartnäckigen Inflationswelle könnte...

Familienunternehmen Voelkel: Mit Ingwer-Shots zur größten Bio-Safterei der Welt
DWN
Unternehmensporträt
Unternehmensporträt Familienunternehmen Voelkel: Mit Ingwer-Shots zur größten Bio-Safterei der Welt
26.12.2025

Voelkel ist bekannt für seine Obst- und Gemüsesäfte aus biologischem Anbau. Stefan Voelkel leitet das Unternehmen in dritter Generation...

Autonomes Fahren: Bolt bringt chinesische Technologie nach Europa
DWN
Technologie
Technologie Autonomes Fahren: Bolt bringt chinesische Technologie nach Europa
26.12.2025

Europa erlebt eine neue Phase im Wettbewerb um autonome Mobilität, da chinesische Technologieanbieter zunehmend mit großen...

Die spektakulärsten Weihnachtsbäume weltweit: Wenn Tradition zur Show wird
DWN
Panorama
Panorama Die spektakulärsten Weihnachtsbäume weltweit: Wenn Tradition zur Show wird
26.12.2025

Lichtermeere, Rekordhöhen und ungewöhnliche Kulissen: Rund um den Globus werden Weihnachtsbäume zu echten Spektakeln. Von italienischen...