Technologie

Autonome Mobilität: Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen

Taxi ohne Fahrer, Cockpit überflüssig: In München rollen bald autonome Autos von Uber und Autobrains. Doch welche Marke macht das Rennen – und wer darf zuerst einsteigen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
01.06.2026 13:03
Lesezeit: 2 min
Autonome Mobilität: Uber und Autobrains wollen Robotaxis in München testen
München als europäisches Testlabor: Das deutsche Gesetz zum autonomen Fahren erlaubt den fahrerlosen Betrieb unter bestimmten Voraussetzungen in festgelegten Geschäftsbereichen. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Uber und Autobrains München als europäisches Testlabor für Robotaxis wählen.
  • Wie das OEM-agnostische Modell den Spezialumbau bisheriger Robotaxi-Flotten überflüssig macht. 
  • Welche behördlichen Hürden und offenen Fragen den Münchner Testbetrieb noch verzögern.

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