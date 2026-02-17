Bayer-Aktie größter DAX-Gewinner: Milliarden-Vergleich könnte Rechtsrisiken entschärfen

Bayer-Aktie mit Kurssprung - Kreise-Bericht über Vergleichsangebot

Die Erholungsrally der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) hat am Dienstagnachmittag neuen Schub durch eine mögliche Initiative zur Beilegung jahrelanger Rechtsstreitigkeiten erhalten. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise plant der Konzern, einen Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar anzukündigen, um laufende und künftige Rechtsverfahren zu beenden.

Zuvor knapp zwei Prozent im Plus, weitete sich das Kursplus der Bayer-Aktie am Nachmittag rasch auf bis zu acht Prozent aus. Mit 49,57 Euro nahm der Bayer-Aktienkurs erstmals seit September 2023 wieder Kurs auf die Marke von 50 Euro. Zuletzt stand beim Bayer-Aktienkurs noch ein Anstieg von 5,1 Prozent auf 48,31 Euro zu Buche. Der deutliche Bayer-Kurssprung rückte die Bayer-Aktie damit erneut in den Fokus der Anleger.

Vergleich könnte Rechtsstreit um Roundup entschärfen: Bayer-Aktie vor entscheidender Phase

Mit dem geplanten Vergleichsangebot könnten zahlreiche Klagen im Zusammenhang mit dem meistverkauften Unkrautvernichtungsmittel Roundup beigelegt werden. Die Aussicht auf Fortschritte in diesem Rechtsstreit hatte zuletzt bereits eine Rally bei der Bayer-Aktie ausgelöst, wodurch der Bayer-Aktienkurs im Jahr 2026 nun um 30 Prozent gestiegen ist und im Bayer-Vergleich nahezu zum größten DAX-Gewinner Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) aufgeschlossen hat. Seit Anfang Dezember summiert sich das Plus der Bayer-Aktie sogar auf fast 60 Prozent. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Fall zur Prüfung angenommen. Wie es hieß, erhöhen sich dadurch die Chancen auf ein Grundsatzurteil. Auch im Bayer-Vergleich mit anderen DAX -Werten sorgt der jüngste Bayer-Kurssprung für Aufmerksamkeit.

Die Bayer-Aktie steht nach dem jüngsten Bayer-Kurssprung an einem charttechnisch und fundamental wichtigen Punkt. Der mögliche Vergleich über 10,5 Milliarden US-Dollar könnte einen Großteil der Rechtsunsicherheiten rund um Roundup reduzieren und dem Bayer-Aktienkurs zusätzliche Stabilität verleihen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die Rally tatsächlich ist und ob der positive Impuls im Bayer-Vergleich mit anderen DAX-Werten Bestand hat. Der deutliche Anstieg seit Dezember zeigt, dass Anleger wieder Vertrauen fassen. Dennoch hängt die weitere Entwicklung der Bayer-Aktie maßgeblich von juristischen Entscheidungen und der konkreten Ausgestaltung des Vergleichs ab.