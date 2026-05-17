Finanzen

Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen

Viele Paare wünschen sich Trauringe aus Gold - möglichst hochwertig und langlebig. Doch die Herkunft des Edelmetalls spielt eine größere Rolle, als viele denken. Zwischen fairem Gold, Recycling und problematischem Bergbau stellt sich eine entscheidende Frage: Welche Wahl ist wirklich nachhaltig?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.05.2026 12:15
Lesezeit: 3 min
Trauringe aus Gold: Nachhaltig und fair Gold kaufen
Nachhaltige Trauringe kaufen: Warum Fairtrade-Gold und Recyclinggold für Umwelt und Menschen oft die bessere Wahl sind. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Siegel stehen wirklich für faires Gold?
  • Wie nachhaltig ist recyceltes Altgold tatsächlich?
  • Wieso kostet Fairtrade-Gold oft deutlich mehr?

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