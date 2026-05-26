Wirtschaft

Deutsche Industrie steigert Umsatz und streicht Stellen

Die deutsche Industrie meldet erstmals seit fast drei Jahren wieder steigende Umsätze – doch gleichzeitig beschleunigt sich der Stellenabbau. Vor allem Autoindustrie und Maschinenbau verlieren massiv Jobs, während der Iran-Krieg neue Risiken für die Konjunktur schafft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.05.2026 09:21
Lesezeit: 2 min
Deutsche Industrie steigert Umsatz und streicht Stellen
Die deutsche Industrie steigert erstmals seit 2023 den Umsatz – und streicht dennoch massiv Arbeitsplätze. Die Metallbranche wird zum Hoffnungsträger. (Foto: dpa) Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum trotz Umsatzplus weiter Tausende Jobs verschwinden.
  • Welche Branchen jetzt besonders unter Druck geraten.
  • Wie die Metallbranche plötzlich zum Hoffnungsträger wird.

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