Wirtschaft

Deutsche Industrie steigert Umsatz und streicht Stellen

Die deutsche Industrie meldet erstmals seit fast drei Jahren wieder steigende Umsätze – doch gleichzeitig beschleunigt sich der Stellenabbau. Vor allem Autoindustrie und Maschinenbau verlieren massiv Jobs, während der Iran-Krieg neue Risiken für die Konjunktur schafft.