Unternehmensporträt

Start-up selvendo: Wenn künstliche Intelligenz Unternehmensnachfolger für den Mittelstand sucht

Rund 250.000 Unternehmen stehen in den kommenden Jahren vor dem Aus, weil sich kein Nachfolger findet. Das Start-up selvendo vermittelt Verkäufer und Käufer. Vor allem kleine Betriebe sollen von schnellen Abläufen und geringen Kosten profitieren.
Autor
Cristina Prinz
22.05.2026 16:45
Lesezeit: 3 min
Start-up selvendo: Wenn künstliche Intelligenz Unternehmensnachfolger für den Mittelstand sucht
Das Start-up selvendo möchte mit dem Einsatz von KI Unternehmensnachfolge im Mittelstand lösen (Foto: selvendo).

Im Folgenden:

  • Warum 250.000 Mittelstandsbetriebe keinen Nachfolger finden – und wie KI das ändern soll.
  • Wie selvendo teure M&A-Berater durch Automatisierung ersetzt und Verkaufsunterlagen in drei Stunden erstellt.
  • Weshalb ein japanisches Vergleichsmodell seinen Gründer zum Milliardär machte.

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Cristina Prinz

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Cristina Prinz ist freiberufliche Journalistin und Geschäftsführerin einer Agentur für Corporate Publishing. Sie schreibt Unternehmerportraits für die DWN. 

 

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