Unternehmensporträt

Start-up selvendo: Wenn künstliche Intelligenz Unternehmensnachfolger für den Mittelstand sucht

Rund 250.000 Unternehmen stehen in den kommenden Jahren vor dem Aus, weil sich kein Nachfolger findet. Das Start-up selvendo vermittelt Verkäufer und Käufer. Vor allem kleine Betriebe sollen von schnellen Abläufen und geringen Kosten profitieren.