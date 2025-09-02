Wirtschaft

Finnland fürchtet um Sicherheit in der Ostsee: Neue Handelsrouten im Gespräch

Finnland schlägt Alarm: 95 Prozent seines Handels laufen über die Ostsee. Bei einer Eskalation der Spannungen wäre die Sicherheit in der Ostsee massiv gefährdet. Nun denkt Helsinki über neue Routen nach – mit hohen Kosten und weitreichenden Folgen für Europas Wirtschaft.